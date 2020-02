Wässermatten-Stiftung – «Ich trete in grosse Fussstapfen» Die Wässermatten an Langeten, Rot und Önz sind ein lebendiges Natur- und Kulturdenkmal. Über ihr Weiterleben wacht neu der Langenthaler Michael Liechti. Jürg Rettenmund

Michael Liechti, der Präsident der Betriebskommission, am Stauwehr in Lotzwil. Hier kann das Wasser für die Matten aus der Langeten abgeleitet werden. Franziska Rothenbühler

Es ist zugig und kalt am René-Bärtschi-Weg zwischen Langenthal und Lotzwil. Am Morgen hat es noch leicht geschneit. Doch Michael Liechti lässt sich vom garstigen Wetter nicht beeindrucken. Seine Begeisterung ist spürbar, wenn er aufzeigt, wie das Wasser in Lotzwil mit einem Wehr in der Langeten gestaut und in einen Kanal geleitet wird. Wie sein Lauf dann mit Staubrettern so bestimmt werden kann, dass es schliesslich neben den Einfamilienhäusern im Langenthaler Allmen die Matten tränkt.