Ich spreche fliessend Sarkastisch

Ist das die Erklärung? Dient der Hinweis quasi als subtiles Signal, dass man eher der urbane Typ ist, keiner von den Horden der provinziellen Tinder-Singles, die immer brav und nett genau das sagen, was sie denken, möglichst ohne jemanden zu verletzen? Speziell in Deutschland wäre das denkbar. Denn, wie der Wissenschaftler erklärt, hierzulande habe sich der Sarkasmus, ein typisches Merkmal des jüdischen Humors, nie so recht durchgesetzt. Wer also «fliessend Sarkasmus» spricht, präsentiert sich damit schon mal als einigermassen weltgewandt.

Nächster Anruf: Tinder. Auch die Mitarbeiter in der Zentrale in Los Angeles beobachten, dass in den Profilen ihrer Kunden immer häufiger Sarkasmus erwähnt wird. «Wir wissen, dass viele Menschen bei der Partnersuche einen guten Sinn für Humor schätzen», erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Er interpretiert den spezifischen Hinweis darauf aber eher als Service für potenzielle Flirtpartner: «Wenn Humor oder Sarkasmus nicht von Angesicht zu Angesicht ausgedrückt werden können und die Tonalität dabei verloren geht», erklärt er, «ist es sinnvoll, dass die User genau diese Aspekte in ihre Vorstellung aufnehmen.» Also keine Angeberei. Sondern eine Art Warnhinweis: Achtung, meine Nachrichten könnten Spuren von Bissigkeit enthalten!

Schön und gut. Aber was sagt es bitte über unser Flirtverhalten aus, wenn diese Bissigkeit, wenn die Komik der Herabsetzung, neuerdings immer gefragter ist? Müssen wir immer fieser werden, weil wir sonst im unendlichen Strom potenzieller nächster Partner als Langweiler untergehen? Survival of the most sarcastic?

Ein Anruf bei Eric Hegmann. Er ist Paartherapeut und arbeitet als offizieller «Single-Coach» für die Partneragentur Parship. Auch er kennt das Phänomen. Und hat, nach dem Wissenschaftler und dem Tinder-Sprecher, noch eine dritte Theorie: «Das ist eine klassische Schutzstrategie. Wir sprechen sarkastisch, um uns vor Verletzungen zu schützen.»

Junge Menschen, sagt Hegmann, führten heute mehr Beziehungen als ihre Eltern und Grosseltern zusammen. Entsprechend viele Trennungen hätten die meisten hinter sich. Jedes Mal ein Schlag fürs Ego, diagnostiziert der Single-Coach: «Die Menschen gehen heute mit viel mehr verletztem Selbstwertgefühl auf Partnersuche.» Kaum noch jemand spreche heute im Café oder im Fitnessstudio einen attraktiven Menschen direkt an. Viel zu riskant. Stattdessen überprüfe man erst mal auf Facebook, ob derjenige vielleicht schon in einer Beziehung sei oder Kinder habe. «Wir tun alles, um möglichen Zurückweisungen vorzubeugen.»