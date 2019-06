Ich kann mit Toten reden!

Camenzind, rote Locken, grau-rosa Glitzer-Sneaker, hält Vorträge, gibt Kurse und stellt, wie sie sagt, in persönlichen Sitzungen Kontakte zur «geistigen Welt» für ihre Klienten her. Die Teilnehmer des Kurses sollten während zweier Tage lernen, «Jenseitskontakte» aufzubauen und mit «spannenden Beweisen» zu gestalten. Ich ­machte einen Morgen lang mit. Kostenpunkt: 360 Franken für den zweitägigen Kurs.

Sensitivität üben

Der Tag beginnt mit Diesseitskontakten. 19 Frauen und ein Mann sitzen in einem Seminarraum am Neuweilerplatz auf mit Kunststoff bezogenen Stühlen im Halbkreis. In der Ecke steht eine Topfpflanze, an der Wand ein Tisch mit rosa Tischtuch und Kerzenleuchter, ein Raumtrenner schirmt die Fenster ab. Camenzind fordert uns auf, eine Partnerin zu suchen und die ­Sensitivität zu üben, ein Begriff aus der Mathematik. Will in diesem Zusammenhang heissen: die Energie des Gegenübers zu ­spüren.

Es geht darum, die Koordinaten eines Fremden herauszufinden: Familie, Beruf und so weiter. Die Logik dahinter: «Wenn ihr die Energie von lebenden Menschen spürt, könnt ihr auch die Energie der geistigen Welt mit eurem Bewusstsein wahrnehmen», sagt Camenzind. «Alles ist Energie. Ein Medium kann die Energie lesen und in Worte übersetzen.» Man hört ihr an, dass sie lange Zeit als Lehrerin gearbeitet hat. Sie spricht langsam und deutlich, fragt immer wieder freundlich nach: «Versteht ihr?»

Ein sanftes Gesicht

Meine Übungspartnerin ist mir sympathisch. Sie hat graue Haare, ein sanftes Gesicht und eine zurückhaltende Art. Aus einer vorhergehenden Übung weiss ich, dass ihr vieles nahegeht. Ich nehme ihre Hand und versuche, ihre «Energie zu spüren». Die Worte kommen mir wie von selbst; ich sage zu ihr: «Du hast Kinder.»

«Nein.»

«Aber du wolltest Kinder, es war schwierig für dich, dass du keine hast.»

«Ja, sehr.»

«Du hast trotzdem Kontakt zu vielen Kindern.»

«Ja, ich arbeite in einer Kinderkrippe.»

«Du hast ein Gottenkind.»

«Ja.»

«Es ist ein Knabe.»

«Nein, ein Mädchen.»

«Sie ist zwölf.»

«Fast, sie ist dreizehn.»

«Eure Beziehung ist nicht mehr so gut wie früher.»

«Doch, sie ist sehr gut.»

«Du gehst gerne im Wald spazieren.»

«Ja, oft.»

«In Menschenmengen fühlst du dich unwohl.»

«Stimmt.»