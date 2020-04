In Thun leben überdurchschnittlich viele Seniorinnen und Senioren. Warum eigentlich?

Es stimmt, in Thun leben mehr ältere Menschen als in anderen Städten ähnlicher Grösse. Weshalb das so ist, da kann man nur spekulieren. Ich denke, dass Thun für ältere Menschen aufgrund der Lage am See, der Nähe zu den Bergen und der guten Erschliessung mit dem ÖV eine attraktive Stadt ist. Für mich als Altersbeauftragte geht es darum, gute Rahmenbedingungen für ein erfülltes Leben der Seniorinnen und Senioren zu schaffen.