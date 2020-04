«Ich bin enttäuscht und frustriert» Swiss-Tennis-Präsident René Stammbach ärgert, dass der Sport noch nicht in den Genuss von ersten Lockerungen der Corona-Massnahmen kommt. Und in Bern aktuell kaum Gewicht hat. Marco Keller

Vorerst vergebenes Hoffen auf Spiele: Swiss-Tennis-Präsident Rene Stammbach. Peter Klaunzer/Keystone

Die Gesichter des sportaffinen Teils der Schweizer Bevölkerung wurden am Donnerstag länger und länger. Der Bundesrat orientierte ausführlich über Lockerungsmassnahmen und schnitt in den zwei Stunden fast alle möglichen grösseren Branchen an. Grosse Ausnahme: der Sport mit seinen rund 2 Millionen organisierten Mitgliedern, der also immerhin einen Viertel der Gesamtbevölkerung ausmacht.