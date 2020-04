Frauengefängnis Hindelbank – «Ich besuchte später ausgebrochene Frauen in Südamerika» Verena Sägesser Wittmer war früher Aufseherin im Frauengefängnis Hindelbank. Auf diesen Erfahrungen basierend hat sie nun einen Roman geschrieben. Marina Bolzli

Zurück am Ort des Geschehens: Autorin Verena Sägesser Wittmer vor der Frauenanstalt Hindelbank. Franziska Rothenbühler

Nein, vergleichen mit den Einschränkungen rund um das Coronavirus möchte sie das Leben in der Haftanstalt nicht. «Im Gefängnis ist die Tagesstruktur sehr streng reguliert», sagt Verena Sägesser Wittmer. Da könne das Zimmer noch so schön aussehen, man sei eingesperrt und ausgeliefert. Keine Entscheide selber treffen zu können, das sei doch die Strafe. «Immerhin können wir in die Sonne – wenn auch nur auf dem Balkon.»