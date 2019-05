Hotelpioniere der digitalen Neuzeit

Wer auf die in der Schweiz – mit Ausnahme von Zürich – noch nicht sehr stark verbreitete Ketten- oder Markenhotellerie schaut, stellt aber fest: Fast alle innovativen Hotelkonzepte stammen aus dem Ausland, in der Regel von global operierenden, stark auf Expansion und Wachstum ausgerichteten Hotelketten wie Accor, Hilton oder Marriott. Sie bringen laufend neue «Hotelwelten» auf den Markt – zunehmend auch in die Schweiz. Verrückte Lifestyle-Häuser, trendige Boutique- und Budget-Hotels. In den Entwicklungslabors des französischen Hotelkonzerns Accor in Paris basteln Designer, Marktforscher, Schlafexperten und sogar Psychologen an völlig neuartigen Hotelkonzepten. Da sind echte Pioniere der digitalen Neuzeit am Werk.

Pioniere! Ja, vor gut hundert Jahren hatten auch wir unsere Hotelpioniere. Cäsar Ritz, Johannes Badrutt, Alexander Seiler. Sie waren echte Pioniere und Ent-decker. Sie eröffneten Hotels in ganz Europa. Ging es um Hotelarchitektur und Service-Standards, setzten Ritz, Seiler & Co. Massstäbe. Weltweit. Und heute? Wer setzt im schweizerischen Beherbergungsgewerbe Massstäbe, die auch in Paris, London, Amsterdam oder Berlin gelten? So wie der gute Cäsar Ritz, der Grandhotels in Paris, Rom und London eröffnete und damit weltweit für Aufsehen sorgte? Ritz trug schweizerische Hotelwerte in die Welt hinaus.

«Ich wünsche mir in der Schweiz mehr unverwechselbare Hotels – geführt von leidenschaftlichen Gastgebern.»

Noch heute gilt der 1918 verstorbene Walliser aus dem Goms als «König der Hoteliers». Wer ist der Cäsar Ritz der digitalen Neuzeit? Ein Eidgenosse aus dem Wallis? Wer hat «Motel One» erfunden – die aktuell erfolgreichste Budget-Hotelkette Europas? Der Cäsar Ritz der europäischen Budget-Lifestyle-Hotellerie heisst Dieter Müller und stammt aus München. Wer hat «25 Hours Hotels» erfunden? Der Johannes Badrutt der trendigen Stadthotellerie heisst Christoph Hoffmann und stammt aus Hamburg, ein Hotelfreak, der auf verrücktes Design und Geschichten setzt. Mit Erfolg.

Apropos Geschichten: Warum verkaufen immer noch so viele Stadt- und Ferienhoteliers zwischen Chiasso und St. Gallen vor allem Betten – und nicht Geschichten? Warum setzen Schweizer Hotel-investoren und Hotelbetreiber vor allem auf ausländische, international etablierte und bereits erfolgreich lancierte Hotelmarken? Wer erfindet in der Schweiz neue Hotelbrands, die auch multiplizierbar und nicht nur in Bern oder Zürich umsetzbar sind? Nichts gegen internationale Marken. Aber warum trägt fast jedes in der Schweiz neu eröffnete Hotel einen Namen wie Ibis, Holiday Inn Express, Yotel, Moxy, Hilton Garden Inn oder Radisson?

Egal, ob Hotelkette oder Privathotellerie: Ich wünsche mir in der Schweiz mehr einzigartige, unverwechselbare Hotels – geführt von leidenschaftlichen Gastgebern, die ihren Betrieb mit Herz, Verstand und hoher Professionalität führen. Hotels, die die Erwartungen der Gäste nicht bloss erfüllen, sondern übertreffen. Ich wünsche mir empathische Hoteliers, die mehr als nur «Zimmer mit Frühstück und Minibar» verkaufen.