Dicke Rauchschwaden – Holzhaus in Kleinwabern steht in Vollbrand In Kleinwabern steht ein Holzhaus in Vollbrand, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. UPDATE FOLGT

Die Rauchschwaden sind weitherum zu sehen. Foto: zvg

Kurz vor dem Mittag geriet ein Holzhaus an der Nesslerenstrasse in Kehrsatz in Brand. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, der Löscheinsatz läuft. Nach Aussagen der Kantonspolizei Bern sei aber bereits jetzt absehbar, dass das Gebäude wohl nicht mehr bewohnbar sein werde.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Rauchschwaden, die der Brand verursacht, sind weitherum deutlich zu sehen.

( mb )