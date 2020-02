Mister- und Miss-Schaf-Wahlen – Hier müssen die Schafe ein harmonisches Paar abgeben Die Emmentaler Züchter luden zur Sie&Er-Ausstellung der Schafe nach Schüpbach ein. Für Schäfeler ein aussergewöhnlicher Anlass – für einen Laien sowieso. Benjamin Lauener

Das schönste Paar wird verkündet, die Züchter können sich freuen. Daniel Fuchs

Er heisst Kaspar, sie heisst Starlett. Zusammen sind sie an das gleiche Gitter gebunden. Sie sollen ein harmonisches Pärchen abgeben. Das tun sie auch. Denn an ihren Hälsen hängt eine Schlaufe – oder ein Abwaschlappen, so genau ist das nicht auszumachen. Doch diese Schlaufe verrät: Die beiden Tiere haben es geschafft. Das Paar wird in seiner Rassenkategorie auf einem der ersten drei Plätze landen. Auf welchem, wird sich später weisen. Bis dahin heisst es Warten. Stocksteif steht Starlett da, sie ist ein braves Schaf.