Regelwerk Auf- und Absteller Infos einblenden

Haben Sie sich letzthin gefreut über die nette Geste einer Verkäuferin, die kompetente Auskunft eines Schalterbeamten, die spontane Hilfeleistung einer Zugbegleiterin? Oder aber ärgerten Sie sich masslos über das arrogante Gebaren eines Autorowdys, das Vordrängeln an der Ladenkasse, die schnoddrige Antwort auf eine telefonische Anfrage? So oder so und wie auch immer: Verteilen Sie Lob und Tadel in unserer Rubrik «Aufsteller/Absteller». Beschreiben Sie die erlebte Situation in einem kurzen, prägnanten Text und senden Sie diesen an die Redaktion. Vergessen Sie nicht, Name, Alter sowie Adresse und Telefonnummer anzugeben. Schreiben Sie an redaktion@bernerzeitung.ch oder an Berner Zeitung, Redaktion Forum, Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: «Aufsteller» oder «Absteller»).