Erica Pedretti wird 90 – «Heimat ist etwas, was es nicht gibt» Selten sind Literatinnen auch bildende Künstlerinnen – und schon gar nicht mit demselben Anspruch. Erica Pedretti, als Kind aus dem heutigen Tschechien vertrieben, lebt nun in Celerina und hat in beiden Disziplinen ein viel beachtetes Lebenswerk geschaffen. Am Dienstag wird sie 90. Tina Uhlmann /sda

Erica Pedretti bei einem Auftritt im Tertianum Thun 2018. Foto: Markus Hubacher

«Und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus, / Flog durch die stillen Lande, / Als flöge sie nach Haus.» Warum tauchen beim Nachdenken über Erica Pedretti diese Zeilen aus Joseph von Eichendorffs romantischem Gedicht «Mondnacht» auf? Pedrettis eigenes literarisches Werk hat wenig Romantisches. Und «nach Haus» fliegen kann sie nicht, denn für sie, die aus der damaligen Tschechoslowakei Vertriebene, gilt: «Heimat ist etwas, was es nicht gibt.» So hat sie das vor einigen Jahren im Interview gesagt, hat es immer wieder gesagt und auch geschrieben, in Texten gespickt mit autobiografischen Splittern.