Heikle Fragen um verbilligte GA

Sein neuer Job, so viel lässt sich schon jetzt sagen, wird kein ­Zuckerschlecken sein. Am 1. Juli wird Helmut Eichhorn Chef der nationalen Tariforganisation CH-direct. In diesem Gremium, dem rund 250 Unternehmen des öffentlichen Verkehrs angeschlossen sind, werden Preise und Sortimente und weitere Spielregeln ausgejasst. Wie unharmonisch es dabei zu- und hergehen kann, zeigte sich jetzt, seit die Pläne für eine Preiserhöhung des Generalabonnements (GA) um bis zu 10 Prozent publik geworden sind.