Handelsstreit erschwert Erreichen der Klimaziele

China sieht durch den Handelsstreit mit den USA seine Klimaziele gefährdet. «Da die Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht, muss das Land mehr Massnahmen ergreifen, um die Beschäftigung und die Lebensgrundlage der Menschen zu sichern», sagte der Leiter des Klimabüros im Umweltministerium, Li Gao, am Freitag mit Blick auf den UNO-Klimagipfel im September in New York.