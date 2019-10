«Ich habe Rogers Nummer nicht»

In Wimbledon hatte sie inklusive Qualifikation sechs Spielerinnen geschlagen, darunter Venus Williams. Am US Open stand sie unter den letzten 32. Und nun dies: Nachdem sie in Linz im Vorturnier ausgeschieden war (4:6, 2:6 gegen die Deutsche Tamara Korpatsch), rutschte Cori «Coco» Gauff als Lucky Loser ins Hauptfeld nach. Dort schlug sie mit Kiki Bertens erstmals eine Top-10-Spielerin und gewann am Sonntag auch den Final, gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko.