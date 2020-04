Wenn die Haare zu lang werden – «Haarspray ist ein Alleskönner» Was tun, wenn die Kurzhaarfrisur aus der Form gerät und ein Besuch bei der Coiffeuse nicht möglich ist? Fachfrau Giuseppina Burgunder rät: Ruhe bewahren. Cornelia Leuenberger

Giuseppina Burgunder in ihrem Coiffeursalon in Burgdorf. Foto: Christian Pfander

Die Stirnfransen sind zu lang, die Seitenpartie hängt nur noch, im Nacken kräuseln sich die Haare – langsam, aber sicher gerät die Frisur aus der Fasson. Frauen und Männer mit Kurzhaarschnitten haben es dieser Tage nicht einfach. Mal schnell beim Coiffeur vorbeigehen funktioniert in Zeiten von Corona nicht, die Salons sind geschlossen. Selber zur Schere greifen? Das ist eine denkbar schlechte Alternative. Schliesslich möchte man sich ja noch vor die Tür getrauen, auch wenn nicht mehr viele Leute unterwegs sind. Was ist also zu tun? Giuseppina Burgunder, Inhaberin eines Coiffeurgeschäftes in Burgdorf, weiss Rat.