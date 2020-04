Kinder und Corona-Ansteckung – Grosi-Umarmung – das sagt die Wissenschaft Daniel Koch vom BAG sorgte mit seiner Aussage zu Grosseltern und Kindern für Verwunderung. Wir klären mit Fragen und Antworten auf. Alexandra Bröhm , Niklaus Walter

Laut Daniel Koch vom BAG können sich Grosseltern und Kleinkinder näherkommen, ohne dass es zu einer Übertragung vom Enkel auf die Grossmutter oder den Grossvater kommt. Getty Images

Die Frage, ob Kinder unter 10 Jahren das Coronavirus an andere weitergeben können, sorgt im Moment in der Schweiz für viel Aufregung. Entscheidend sind dabei zwei Punkte: Ob sich Kinder anstecken können und, noch wichtiger, ob diese angesteckten Kinder das Virus dann auch an andere – zum Beispiel ihre Grosseltern – weitergeben können. Was weiss die Wissenschaft?