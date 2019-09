«Google muss der Gesellschaft etwas zurückgeben»

Er ist bekannt als Mitarbeiter Nummer 7: Urs Hölzle, Schweizer und inzwischen der Googler mit der längsten Dienstzeit, nach Larry Page und Sergey Brin. Eine IT-Legende also.

Bei der Eröffnung des Google-Gebäudes in Zürich waren deshalb alle Augen auf ihn gerichtet. Hölzle stimmte einen Lobgesang an – auf Zürich, den grössten Google-Standort in Europa, den drittgrössten weltweit. Die Stadt sei als Standort perfekt: die Nähe zur ETH, die Steuerpolitik, die Attraktivität der Schweiz als Arbeitsplatz. «Ich bin superfroh, dass es so herausgekommen ist», sagte Hölzle.