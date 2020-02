Bei Belprahon verunglückt – Gleitschirmpilot im Spital verstorben Am Freitag ist in Belprahon ein Gleitschirmpilot abgestürzt. Der 55-jährige Mann ist am Montag im Spital verstorben.

In Belprahon ist am Freitag ein Gleitschirmflieger tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

In Belprahon ist am Freitag kurz nach 17 Uhr ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der schwer verletzte Pilot wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Am Montag erlag der Mann dort seinen Verletzungen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Beim Verunglückten handelt es sich um einen 55-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls wurde eine Untersuchung eröffnet. Gemäss aktuellem Kenntnisstand hatte der Pilot beim Landemanöver ein Dach eines Gebäudes touchiert und war in der Folge mehrere Meter abgestürzt.

( tag/pd )