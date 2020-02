Giverola Costa Brava Erleben Sie den schönsten Küstenabschnitt der Costa Brava.

Geniessen Sie die grosszügige Anlage, die kulinarischen Köstlichkeiten und das breitgefächerte Freizeit- und Sportangebot. Irina Steinmann

BuchenÜber die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do).Die Buchungen sind verbindlich und können nicht storniert werden. Angebot gültig nach Verfügbarkeit und nicht mit weiteren Rabatten und Angeboten kumulierbar.



Die Ferienanlage unter schweizerisch-österreichischer Leitungliegt in einem Naturreservat am schönsten Küstenabschnitt derCosta Brava. Profitieren Sie als Abonnent vom attraktiven Rabattund geniessen Sie die grosszügige Anlage, die verlockende Vielfaltan kulinarischen Köstlichkeiten und das breit gefächerte Freizeit-und Sportangebot an der idyllischen Sandbucht von Giverola.



Angebot und Hotel

-7 Übernachtungen im Studio Typ A inkl. Halbpension (Buffet)

- Freie Benutzung von 2 Liegebetten und 1 Sonnenschirm pro Wohneinheit

- Eintritt ins Hallenbad mit Jacuzzi und Fitnessraum

- Buchungsgebühr