Heiraten in der Corona-Krise – Getraut wird hinter Plexiglas Keine Gäste, Distanz halten, Beamte hinter Plexiglas: Wer derzeit zivil heiratet, muss bei der Romantik Abstriche machen. Gegen 200 Paare haben deshalb ihre Trauung in Bern abgesagt. Es droht ein Terminstau. Michael Bucher

«Die feierliche Note fehlt»: Stephan Walther, Leiter Zivilstandsamt Bern-Mittelland, im Zeremonielokal an der Laupenstrasse in Bern. Foto: Raphael Moser

Geben sich zwei Menschen das Jawort, so ist das ein feierlicher Moment – getragen von einer romantischen Grundstimmung. Doch in Zeiten von Corona ist es mit der Romantik bei Vermählungen nicht weit her. Hygienevorschriften und Distanzregeln gilt es einzuhalten. Und so trivial es klingt, auch auf die ästhetische Hochzeitsfrisur vom Coiffeur des Vertrauens muss verzichtet werden. «Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass momentan eine gewisse feierliche Note fehlt», sagt Stephan Walther, Leiter Zivilstandsamt Bern-Mittelland.