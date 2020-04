Leserreaktionen – Generationenproblem spitzt sich zu Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Gibt es einen Generationenkrieg? Oder wachsen Jung und Alt durch die Krise zusammen? Foto: Nicole Philipp

Zu «Wir müssen jetzt zueinander schauen»

Sie sind starrsinnig und halten sich nicht an Regeln

Das durch die AHV- und Pensionskassenthematik entstandene Generationenproblem ist durch das Coronavirus akuter geworden. Mehrere junge Leute, die zusammen feiern, oder Kinder, die zusammen spielen, sind nicht ideal, scheinen aber vernachlässigbar zu sein. Nicht so die Alten. Sie sind starrsinnig, halten sich nicht

an Regeln, wollen selbstständig bleiben, werden öfter krank und blockieren so zu viele Spitalbetten. Man sieht uns nicht mehr gerne in der Öffentlichkeit. Auch wenn wir an abgelegenen Orten spazieren, wird signalisiert, dass es besser wäre, wenn wir zu Hause bleiben würden. Nun wird uns empfohlen, bei einer allfälligen Spitaleinweisung zu überdenken, ob diese noch Sinn mache. Lässt das System es zu, alte Menschen weiterhin selbstbestimmt in ihrer Unproduktivität existieren zu lassen, oder sind diese nur noch Schrott? So gesehen, ist der Gedanke nicht mehr weit, zu akzeptieren, dass das Coronavirus das Problem zumindest teilweise lösen wird. Jürg Schärer, Schliern

Zu «Wie kommen wir da wieder raus?»

Auch ohne Hektik kann man die Schweiz weiterbringen

Sicher ist, dass wir aus dieser Situation wieder herauskommen. Sind viele von den Schweizern mutlos geworden? Ich nehme an, dass gegenwärtig viele ausreichend Zeit haben zum Nachdenken, wie es in Zukunft weitergeht, was sie alles am Unternehmen verbessern oder weglassen wollen und in welche Richtung sich die Schweiz künftig weiterentwickeln soll. Das ganze Alltagsleben sollte in Zukunft nur etwas gemächlicher, verständnis- und rücksichtsvoller weitergehen. Nur nicht wieder zu schnell die Wirtschaft hochfahren wollen, diszipliniert eines nach dem anderen mit guter Planung. Auch ohne Hektik in der Marktwirtschaft und der Wissenschaft kann man die Schweiz weiterbringen. Die Frage ist nur, ob die meisten Unternehmen auch dazu gewillt sind. Martin Fischer, Worb

«In diesen Zeiten geht zu schnell vergessen, dass die Arbeitsbedingungen der betroffenen Berufsleute schon vor dieser Krise misslich waren.» Annemarie Sancar

Zu «Jetzt müssen ehemalige Pflegefachleute an die Front»

Sie haben eine nachhaltige Unterstützung verdient

Die Idee, dem Betreuungs-und Gesundheitspersonal zu applaudieren, war grossartig! Hoffentlich hatten jene, denen es galt, Zeit, um zuzuhören und sich unterstützt zu fühlen. Sie haben es verdient. Doch noch viel mehr haben sie eine nachhaltige Unterstützung verdient. In diesen Zeiten geht zu schnell vergessen, dass die Arbeitsbedingungen der betroffenen Berufsleute schon vor dieser Krise misslich waren. Daran ändert auch Applaudieren nichts. Trotz der gestellten Forderungen nach mehr Ausbildungsplätzen für Pflege- und Betreuungspersonal, nach verbesserten Arbeitsbedingungen und nach Löhnen, die den wertvollen Leistungen entsprechen. Doch die Kantone setzen den Rotstift bei den Ausgaben in den betroffenen Bereichen an. Das ist bedrohlich. In Zeiten nach Corona darf es also kein Zurück zum normalen Tagesgeschäft geben. Dann ist die politische Kehrtwende gefragt. Hoffen wir, dass der Applaus nicht nur als Warnsignal, sondern auch als Signal einer solchen verstanden wird. Annemarie Sancar, Grünes Bündnis Bern



Zum Coronavirus

Es fährt sich sicherer im eigenen Auto

Bis zum Ausbruch des Coronavirus wurden linke und grüne Kreise nicht müde, den öffentlichen Verkehr in allen Tönen zu loben und das Auto zu verteufeln. In den links-grün regierten Städten wie Bern wird alles unternommen, um dem Auto das Leben schwer zu machen. Und jetzt in diesen Zeiten? Fährt es sich sicherer im öffentlichen Verkehr oder im eigenen Auto? Wer bringt die lebensnotwendigen Güter zu den älteren Menschen im ganzen Land? Weder das Postauto noch das Velo, sondern das viel gescholtene Auto. Ruedi Horber, Niederscherli