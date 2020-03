Take-away in Gärtnereien – Gemüsesetzlinge gibt es nur noch auf Vorbestellung Auch Gärtnereien mussten ihre Verkaufsläden schliessen. Aber weil aus Gemüsesetzlingen einmal Lebensmittel werden, dürfen sie unter bestimmten Bedingungen weiterhin verkauft werden. Susanne Graf

Wenigstens die Gemüse-, Salat- und Kräutersetzlinge dürfen die Gärtnereien noch verkaufen – respektive ausliefern. Bild : Marc Dahinden

Die Frühlingssonne und die warmen Temperaturen der vergangenen Tage mögen viele Gartenfreunde in den Fingern gejuckt haben. Die Lust am Pflanzen wird wohl hier und dort erwacht sein. Die Gärtnereien wären darauf vorbereitet. Die Nachfrage nach Gemüsesetzlingen und Frühlingspflanzen sei deutlich gegeben, sagt ein Gärtner aus der Region. Aber wegen der Corona-Krise musste auch er seinen Laden schliessen. Was passiert nun mit den Setzlingen?