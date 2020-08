Weg mit den Neophyten – Gemeinsam gegen die Invasion Ausgraben und fachgerecht entsorgen: Die Baudirektion von Burgdorf ruft private Gärtnerinnen und Gärtner dazu auf, unerwünschte Pflanzen zu bekämpfen. Cornelia Leuenberger

Hübsch anzusehen, aber invasiv und unerwünscht: Das Drüsige Springkraut. zvg

Sie blühen in kräftigen Farben, wachsen schnell, bilden blickdichte Hecken und schmücken den Garten im Herbst mit leuchtend roten Beeren. Und sie verursachen allesamt das gleiche Problem: Sie verdrängen einheimische Pflanzen und machen so den Insekten und anderen Kleinlebewesen das Überleben schwer. Was sich wiederum negativ auf den Bestand der Vögel auswirkt.