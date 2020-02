Verlosung – Galaktische Kino- und Klangreise Diese Zeitung verlost 2 x 2 Tickets für «Star Wars: Das Imperium schlägt zurück», live in concert.

Live in Concert: «Das Imperium schlägt zurück».

Seit der Veröffentlichung des ersten «Star Wars»-Films vor mehr als 40 Jahren hat die Saga sowohl unsere Kinos als auch unsere Kultur massgebend beeinflusst. Fesselnde Charaktere, bahnbrechende Spezialeffekte und, nicht zu vergessen, die ikonischen Musikstücke von John Williams machen das Weltraum-Epos um den Krieg der Sterne zu einem Publikumsliebling. «Das Imperium schlägt zurück», George Lucas’ zweiter Film der «Star Wars»-Saga aus dem Jahr 1980, kommt nun im Hallenstadion Zürich erneut auf die Leinwand, begleitet von einem Liveorchester. Für die Vorstellung am Sonntag, 8. März, (18 Uhr) verlost das «Forum» 2 × 2 Tickets im Wert von je 78 Franken. (nis)



Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Füllen Sie das untenstehende Formular vollständig aus oder senden Sie bis Freitag (12 Uhr) ein Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Star Wars). Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Vornamen, Namen sowie Ihren Wohnort anzugeben. (pd)