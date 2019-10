Politik hadert mit Vaterschaftsurlaub

Wer ergreift das Referendum?

Wie diese Zeitung Anfang Woche aufzeigte, schieben sich in der Referendumsfrage SVP und Arbeitgeberverbände gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Niemand will das Referendum als Lead-Organisation ergreifen. Zu einer Unterstützung aus der zweiten Reihe wären aber alle bereit. Dass in den nächsten hundert Tagen 50000 Unterschriften gesammelt werden, ist vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich. Auch das Initiativkomitee rechnet nicht damit.

Die geschätzten Kosten belaufen sich laut Bund auf etwa 229 Millionen Franken jährlich.

Mit der Parlamentslösung können Väter in den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub nehmen. Dieser wird wie der Mutterschaftsurlaub über die Erwerbsersatzordnung finanziert. Die geschätzten Kosten belaufen sich laut Bund auf etwa 229 Millionen Franken jährlich. Für den zweiwöchigen Urlaub würden 0,06 zusätzliche Lohnprozente je hälftig bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern erhoben. Der Bundesrat war dagegen. «Wir erwarten von ihm, dass er jetzt deswegen nicht trotzt und den Vaterschaftsurlaub per 1. Juli 2020 einführt», fordert Adrian Wüthrich.

Der Verein «Vaterschaftsurlaub jetzt!» mache mit dem Rückzug der Initiative Platz für die Diskussion über eine weiter gehende Elternzeit. Aktuell werden verschiedene Projekte diskutiert, die laut Initiativkomitee alle eines gemeinsam haben: eine reservierte Zeit für Mütter und eine für Väter.