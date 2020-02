Botschafter für Gemeinde – Für gute Leistungen geehrt Die Gemeinde Sumiswald zeichnete Bürgerinnen und Bürger aus, die letztes Jahr Besonderes geleistet haben. bhw

Zahlreiche Personen wurden für ihre sportlichen, musikalischen oder beruflichen Leistungen geehrt. pd

Im Forum Sumiswald wurden die Auszeichnungen für besondere Leistungen überreicht. Die Tänzerinnen der LB Dance Company eröffneten die Veranstaltung. Die Schweizer Meisterinnen in der Disziplin Showdance wurden für die Teilnahme an der WM in dieser Disziplin sowie in der Disziplin Jazz/Modern geehrt. Als weitere Vereine waren die Hornusser-Gesellschaft Wasen-Lugenbach A (3. Rang CH-Meisterschaft NLA) und C (1. Rang am 62. Emment. Hornusserfest, 3. Stärkekl.) sowie der SV Sumiswald, 1. Mannschaft mit dem Aufstieg in die 3. Liga, die Junioren B, mit Aufstieg in die 1. Stärkeklasse, auf der Bühne. Geehrt wurde auch die Swiss Flax GmbH, Sumiswald. Sie hat das Ziel, die Wertschöpfungskette für Schweizer Flachs wiederaufzubauen und industriell zu betreiben. Die Musikgesellschaft Wasen umrahmte den Anlass und wurde für 1. Ränge in der Konzertmusik und Parademusik traditionell, 3. Klasse Harmonie, am Bernischen Kantonal-Musikfest 2019 in Thun ausgezeichnet. Ebenso Fritz und Esther Egli auf der Schonegg. Sie organisieren seit 50 Jahren mit Helfern ein 1.-August-Feuer.