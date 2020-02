Regionalgericht Emmental-Oberaargau – Für die Ölflecken war er nicht verantwortlich Ein 50-Jähriger soll in Aarwangen gegen das Umweltgesetz verstossen haben. Weil nicht alle Verfehlungen bewiesen werden konnten, hat die Richterin ein milderes Urteil gefällt, als beantragt wurde. Tobias Granwehr

Ob das Öl durch den Beschuldigten auf den Boden gelangte, konnte das Gericht nicht beweisen (Symbolbild). Foto: iStock

Letztlich kam der Mann besser weg, als es die Staatsanwaltschaft wollte. Sie verurteilte den 50-Jährigen per Strafbefehl wegen Widerhandlung gegen die Umweltgesetzgebung. Er soll zwischen 2017 und 2018 in Aarwangen in einem Holzschopf Motoren, Getriebe und ein Altölfass ohne Auffangwanne gelagert haben.