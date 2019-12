Steuern Sie Ihre Heizung

Mit fernbedienten Heizungen gehört die Gefahr, in einer eiskalten Wohnung anzukommen, der Vergangenheit an; ebenso die wenig energiefreundliche Vorstellung, die Heizung in Abwesenheit laufen lassen zu müssen. Die Installation und Bedienung solcher Systeme sind heute viel einfacher als früher. Die entsprechende Investition – je nach Situation zwischen 500 und 2500 Franken – ist dank des Spareffekts schon nach kürzester Zeit amortisiert.

Ab sofort finden Sie auf der Plattform MakeHeatSimple.ch alle relevanten Informationen und Ratschläge. Dank eines Onlinerechners können Sie mit wenigen Klicks herausfinden, wie viel Geld und Energie Sie in Ihrer Situation mit Ihrem System einsparen können. Wenn Sie sich entschieden haben, hilft Ihnen MakeHeatSimple.ch sogar dabei, einen zugelassenen Profi in der Nähe Ihrer Wohnung zu finden.