Die Wunden sind verheilt: Mit zwei Stichen musste sich Simone Rapp am Mittwoch eine Platzwunde am Kopf nähen lassen. «Meine erste Kopfverletzung», sagt der Stürmer. Hat das schmerzhafte Cup-Aus beim FC Zürich (3:4) bei ihm auch eine Wunde im Herzen hinterlassen? «Nein, so dramatisch bin ich nicht. Aber natürlich schmerzt diese Niederlage.» 3:1 hatten die Thuner in der 85. Minute noch geführt, bevor alle Dämme gebrochen sind.

Die Niederlage hat auch die Fans verärgert. Das bekamen die Spieler zu spüren. «Ich kann den Frust verstehen. Wir waren so nahe am Sieg, dann klappte es doch nicht.» Warum weiss auch der Doppeltorschütze nicht so genau. «Ich bin nicht Psychiater. Aber es fehlten die letzten 10 Prozent an Überzeugung zu gewinnen. Es war ja nicht so, dass wir nach 30 Minuten 0:5 in Rückstand lagen und chancenlos waren.

Im Gegenteil: Wir haben gut gearbeitet und den FCZ 60 Minuten dominiert. Dann kam ein Blackout.» Der 25-jährige Tessiner spricht auch von der Angst vor dem Gewinnen. «Die kommt automatisch, wenn man als Team nicht oft siegt.» Das taten die Thuner in 16 Meisterschaftsspielen erst viermal.

Zwölf Saisontore

Die schlechte Tabellensituation mit dem vorletzten Platz liegt bestimmt nicht an Rapp. Der Stürmer ist in Form, trifft wie nie zuvor. 12 Tore hat er in dieser Saison schon erzielt (8 in der Liga, 4 im Cup). Ein Geheimnis dafür gebe es nicht, meint Rapp. Er achtet aber vermehrt auf seinen Körper. Gerade jetzt bei diesen Temperaturen müsse er aufpassen. Rapp wärmt sich deshalb vor einem Training oder Spiel länger auf als andere.

Die tägliche Arbeit ist für den 1,93 Meter grossen Rapp zentral. «Die Tore sind das Produkt der Arbeit, genau gleich wie für die Mannschaft die Punkte die Konsequenz der Leistung sind.» Dass er mit acht Meisterschaftstoren bereits eines mehr auf dem Konto hat als vor zwei Jahren in seiner ersten Super-League-Saison und nur eines weniger als letztes Jahr, kümmert ihn nicht. «Klar, ich bin Stürmer. Ich mache nichts lieber als Tore schiessen, das leugne ich nicht. Wenn mir Treffer gelingen, ist das ein schönes Gefühl. Doch die Punkte mit dem Team stehen über allem.»

Deshalb schaut sich Rapp die Torschützenliste der Super League nicht an. «Kollegen informieren mich darüber», meint er mit einem Lächeln. «Es kostet mich nur Energie, wenn ich mich damit beschäftige.» Momentan steht er auf Position 2, nur einen Treffer hinter Jean-Pierre Nsame. Am Sonntag trifft Rapp im Derby auf den YB-Stürmer. «Ich kenne ihn nicht persönlich», sagt Rapp.

«Aber er ist gut. Es ist nicht gerade der einfachste Job der Welt, sich bei YB als Spieler der Challenge League einen Stammplatz zu erarbeiten. Nsame hat seine Chance gepackt, das spricht für ihn.» Rapp weiss, wovon er spricht, schliesslich ist er im Sommer 2015 auch von Challenge-League-Klub Wohlen in die höchste Spielklasse gekommen. Nsame kam im Sommer von ­Servette zu YB.

Schwierige Situation

Während die Berner von Erfolg zu Erfolg eilen, müssen die Thuner einen Nackenschlag nach dem anderen einstecken. Das halbe Kader ist verletzt, gegen St. Gallen (1:2) gingen sie vor einer Woche nach zwei kapitalen Fehlgriffen von Goalie Francesco Ruberto leer aus, und am Mittwoch kassierten sie im Letzigrund 3 Gegentore in 9 Minuten. «Die Situation ist nicht einfach», gibt Rapp zu.

Davon, dass für die Oberländer die folgenden und letzten Partien des Jahres gegen Sion und Lugano wichtiger sind als das Derby, will er nichts wissen. «Wir wollen und können nicht weiter als bis zum nächsten Spiel gegen YB vorausschauen. Wir müssen ehrlich sein: Für uns ist jede Partie schwierig.»

Auch wenn Rapp das sagt, heisst das für ihn nicht, dass sich die Thuner im 2. Derby nach dem 4:0-Coup im August keine Chancen ausrechnen: «Wir müssen die gleiche solidarische Leistung wie gegen Zürich zeigen, aber nicht bloss während 60 sondern 90 Minuten.» (Berner Zeitung)