Foto: Sabina Bobst

Patrick Frey, geboren 1949 in Bern, ist Schauspieler, Komiker, Autor und Verleger. Seit 1984 wirkt er in diversen Filmen («Katzendiebe», «Komiker», «Big Deal», «Mein Name ist Eugen») und Fernsehproduktionen mit («Viktors Spätprogramm» und «Lüthi & Blanc»). Zudem moderierte er Talkshows für Radio und Fernsehen.