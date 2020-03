Freilichttheater, 24. Juni bis 8. August 2020 – Freilichttheater Signau Auf dem Bärenplatz wird nächsten Sommer das Rad der Zeit um mehr als 200 Jahre zurückgedreht. Buchen Sie jetzt Tickets für «Bärewirts Töchterli» und tauchen Sie ein in eine längst vergangene Zeit. Irina Steinmann

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden. Die Anzahl vergünstigter Tickets ist limitiert. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.- Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden

Bestell-Formular – hier ausfüllen

Anfangs 18. Jahrhundert spielt das Schauspiel «Bärewirts Töchterli», das nächstes Jahr am Originalspielort vor dem Landgasthof Bären in Signau aufgeführt wird. Gegen 50 Laiendarstellerinnen und -darsteller sind in Haupt- und Nebenrollen zu sehen. Das geschichtsträchtige Stück von Karl Grunder wird aus Tradition seit Jahren in Signau aufgeführt. Auf dem Bärenplatz wird nächsten Sommer das Rad der Zeit um mehr als 200 Jahre zurückgedreht. Tauchen Sie ein in eine längst vergangene Zeit, erleben Sie das emsige Treiben auf dem Dorf-Märit und das Gehabe der Vögte, welche damals das niedere Volk drangsalierten.

Daten, Zeit und Ort

24. Juni bis 8. August 2020

jeweils 20.30 Uhr

Auf dem Originalspielplatz vor dem Landgasthof Bären

Preise für Abonnenten

Erwachsene Fr. 35.- statt Fr. 44.-

Kinder / Studenten mit Legi Fr. 20.- statt Fr. 30.-

Links

Freilichttheater Signau

Mehr zum Thema

Bericht in der BZ Langenthaler Tablatt – Wie «Bärewirts Töchterli» nach Signau kam