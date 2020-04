Datenanalyse zu Berufsgruppen – Frauen haben bei der Arbeit ein höheres Ansteckungsrisiko als Männer Frauen bringen in der Corona-Krise mehr Opfer als Männer. Eine Datenanalyse zeigt jetzt: Je höher der Frauenanteil in einem Beruf, desto grösser ist die Gefahr einer Infektion. Svenson Cornehls , Dominik Balmer , Patrick Meier

Schlecht bezahlt und einem hohem Kommentar ausgesetzt: Mitarbeiterinnen in einem Spital im Kanton Neuenburg. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Am Elan fehlt es nicht im Kampf gegen Covid-19. «Der Zusammenhalt in unserem Team ist so gross wie noch nie», sagt eine Intensiv-Pflegefachfrau eines Spitals in der Deutschschweiz. «Die Leute sind bereit, mehr zu leisten. Ob es dafür auch mehr Lohn gibt, wissen wir nicht.»