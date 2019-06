Frau ertrinkt im Zürichsee, 4-Jähriger überlebt knapp

Gleichzeitig, so schreibt die Polizei, ist im Schwimmbad in Hinwil ein Kleinkind in Schwierigkeiten geraten. Eine Frau hat den 4-jährigen Knaben aus dem Wasser gezogen, worauf er durch die Bademeister erfolgreich reanimiert wurde. Das Kind ist anschliessend mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden.