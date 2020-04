Überfall in Brienz – Frau beraubt – Zeugen gesucht In Brienz ist eine junge Frau von zwei Männern am Seeufer im Bereich Forsthaus angegangen und beraubt worden. die Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalles in Brienz. PD

Am Dienstag meldete eine junge Frau der Kantonspolizei Bern, dass sie am Wochenende in Brienz beraubt worden sei. Wie die Behörden mitteilen, sei die Frau am Samstag, 28. März, gegen 22 Uhr an der Seestrasse im Bereich Forsthaus entlang des Brienzersees unterwegs, als sie zwischen Seeufer und Parkplatz von zwei Männern angesprochen wurde. Die Frau wurde daraufhin von den beiden Tätern bedroht, tätlich angegangen, beraubt und dabei leicht verletzt. Die Männer entfernten sich schliesslich zu Fuss in Richtung Campingplatz.

Die Männer sind gemäss Aussagen beide etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter gross, von heller Hautfarbe und normaler Statur. Einer der Täter hatte dunkle, längere Haare und trug einen Dreitagebart. Der zweite Gesuchte hatte kurze schwarze Haare. Beide Männer sprachen Berndeutsch.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Zeugen. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 33 224 86 31 zu melden.

