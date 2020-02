Täter mit Pistole bewaffnet – Frau bedroht und ausgeraubt Am Freitagmittag ist in Bern eine Frau von zwei Männern bedroht und ausgeraubt worden. Die Täter flüchteten zu Fuss, als ein Passant intervenierte. Die Kantonspolizei Bern ermittelt und sucht Zeugen.

Einer der beiden Täter hielt eine Pistole in der Hand (Symbolbild). iStock

Am Freitag ist in Bern eine Frau ausgeraubt worden. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Frau zu Fuss auf der Marzilistrasse in Richtung Marzilibahn unterwegs gewesen, als sie auf Höhe der Hausnummer 8A von zwei Männern angesprochen wurde.

Die Männer, wovon der eine rote und der andere eine blaue Jacke trug, forderten Geld. Einer der Täter hielt gemäss Aussagen eine Faustfeuerwaffe in der Hand. Als ein Passant die beiden Täter ansprach, entfernten sich beide Männer zu Fuss in Richtung Marzilibad.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die den Raub beobachtet haben oder insbesondere Angaben zur Täterschaft machen könne, werden gebeten, sich zu melden.

( flo/pd )