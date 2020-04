Hoffnung für Freizeitsportler – Frau Amherd drückt aufs Gaspedal Gemäss der Sportministerin sollen geeignete Sportarten schon Anfang Mai freigegeben werden. Dies freut auch Swiss-Tennis-Präsident Stammbach. René Stauffer

Bundesrätin Viola Amherd lässt die Herzen der Breitensportler höher schlagen. KEYSTONE

Auf eine derart gute Nachricht hatten Zehn-, oder wohl eher Hunderttausende von Sportlerinnen und Sportlern gehofft. Entgegen dem ursprünglichen, gemächlichen Fahrplan wird die Lockerung des Sportbetriebs in der Schweiz massiv beschleunigt. «Sportaktivitäten, in denen Körperkontakt vermieden, die Hygienevorschriften und das Social Distancing eingehalten werden können, sollen bereits ab Anfang Mai stattfinden können», sagte Bundesrätin Viola Amherd am Mittwoch in Bern.