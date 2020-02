SMS vom Samstag, 1. Februar

SMS im Überblick

Zu verschenken

Diverse Koch- Backbücher mit Fotos, abzuholen in 3532 Tel. 079 333 66 55

30 ROBB Bücher, SMS. 079 733 24 58

Schrank 5 Türig, auch einzeln stellbar. 3x Türe braun, 2x weiss. 270 x 220. Sehr guter Zustand und Holz. 079 373 58 50

CD-Player 5 CD-Wechsler mit zwei separaten Boxen. 079 318 20 06

Aufblasbarer Stuhl, als Ein- und Ausstiegshilfe in Badewanne. 079 734 95 37

Ältere Philips-Stereo-Anlage mit zwei Hifi-Boxen, abzuholen in 3700 Spiez, nur SMS. 079 734 01 05

Unterstand für Holzlagerung, muss selber abgebaut werden. 034 411 14 13

Bananenkiste voll mit Kalenderbilder zum Basteln zu verschenken. 078 909 51 17

Bett mit Inhalt 140x200 cm. 077 459 58 10

Von Betty Bossi: Kochen im Ofen mit Rps. Buch. Muss abgeholt werden. 079 561 97 50

Alte Badewanne. 079 767 51 93

Küchenbuffet 2-teilig, grün, Bauernmalerei, in Spiez. 077 440 32 92

Schreibtisch, weisse Kunststoffplatte, Beine Metall .Rechts drei Schubladen, links Hängeschrank mit einer Schublade. Moderne Art 160 x 72 x 60. 079 373 58 50

Anrichte-Geschirrschrank, 3 Türen und 4 Schubladen. Länge 2.56 Höhe 80 cm Tiefe 51 cm. 079 373 58 50

Bordeaux-Roter `weicher` Stoff-Koffer mit Klickverschluss und Gürtel-Schnalle. In Spiez. 077 440 32 92

Meyers grosses Taschen-Lexikon in 24 Bänden in Plexiglas-Schubber, 1992. Zum Basteln, Ausstellen. In Spiez. 077 440 32 92

Ein heller Hocker, 7 Stk. Modelautos. 1 ferngesteuertes Auto. Nur SMS. 079 77 56 57

Crosstrainer. Abzuholen in 3855. 079 340 34 16

Tourenski Stöckli 170 cm lang, Fritschibindung, inkl. Klebfelle und Harsteisen, nur SMS. 079 286 62 33

Gratis gesucht

Suche runde Kompostgitter. Nur SMS. 079 882 85 54

Dekupiersäge. Vielen Dank . Nur SMS. 079 883 81 62

Altes Salz und Zucker Gefäss aus Glas mit Holzdeckel, ev. für an die Wand. Nur SMS. 079 332 57 09

Kranzkasten und Waffenschrank. 079 488 85 60

Rechaudkerzen gold, silber, kupfer, zum basteln. 078 895 52 52

Gratis gesucht Autobahnvignette 2020 079 725 42 68

Gut erhaltene Damen-Schneeschuhe, 076 200 08 57

Suche Laptop oder Tablet fürs Ausland, Raum Bolligen. 079 661 55 31

Rentner sucht Stoff- und Lederresten, Region Thun. 079 684 68 47

Diverses

Verloren korr. Sonnenbrille mit grauem Etui, eventuell am Hornnusserplatz Schüpbach.Vielen Dank. 079 588 83 70

Wer vermisst sein Velo, in Umgebung Wichtrach. Melden unter 079 103 66 72

Handy Samsung in heller Hülle, verloren am Freitag, 24. Januar von der Schule in Thun zum Bahnhof oder im Zug nach Interlaken. Bitte melde dich 033 822 76 18