Flughafen Zürich befördert im Juli mehr Passagiere

Das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich ist im Juli im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen – wie schon in allen Monaten des laufenden Jahres zuvor. Insgesamt nahm die Anzahl Passagiere am Flughafen Zürich im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 3,15 Millionen zu, wie der Flughafen am Mittwochabend mitteilte.