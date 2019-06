Firmen bemühen sich vor allem fürs Image um Vielfalt

Dabei ist ein Missverständnis auszuräumen: Mit Vielfalt ist nicht nur ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in den Firmen gemeint, insbesondere im mittleren Management, in den Chefetagen sowie Verwaltungsräten. Es geht auch darum, beim Personal den Altersanteil, den Nationalitätenmix und die Quoten bei den Religionen auszubalancieren. Schliesslich spielt die Gesundheit eine Rolle: Inwiefern beschäftigen die Unternehmen Mitarbeiter, die eine Behinderung haben oder eine Krankheit?

Guter Mix bei den Altersgruppen

Wie erfolgreich Diversity-Management in der Schweizer Wirtschaft ist, hat die Hochschule Luzern untersucht. Die Universität hat dazu 30 grosse Unternehmen befragt – darunter die Migros, McDonald’s sowie die Basler Versicherung – und einen Index fürs Jahr 2018 erstellt. Im Allgemeinen bemüht sich die hiesige Wirtschaft überdurchschnittlich um Vielfalt. Sie tut das in erster Linie aus Imagegründen, wie die Ergebnisse einer vertieften Studie von 2017 zeigen. Erst an zweiter Stelle kommt der Wettbewerbsgedanke.

«Obwohl sich Unternehmen bemühen, ist es nach wie vor so, dass der Frauenanteil frappant sinkt, je höher die Hierarchiestufe ist.»Anina Hille, Wirtschaftsdozentin an der Fachhochschule Luzern

Gut gelingt in den Unternehmen die Durchmischung der Altersgruppen. Am besten gehen die Firmen mit den gesundheitlichen Fragen um. Bei der Gleichberechtigung der Geschlechter am Arbeitsplatz hapert es aber nach wie vor. Hier erreicht der aktuelle Diversity-Index lediglich 46 von 100 Punkten, so das ernüchternde Resultat.

«Obwohl sich Unternehmen bemühen, ist es nach wie vor so, dass der Frauenanteil frappant sinkt, je höher die Hierarchiestufe ist», sagt Anina Hille, Wirtschaftsdozentin an der Fachhochschule Luzern. Sie hat die Untersuchung durchgeführt.

Knackpunkt Elternschaft

Als Knacknuss stellt sich unter anderem die Rückkehr ins Arbeitsleben nach Elternschaft aus. Der Anteil der Mütter sinkt, je höher sie in der Firma aufsteigen, während jener der Väter steigt. Hille glaubt, dass eine breite gesellschaftliche Debatte über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie etwas verändern kann.