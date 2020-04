Auf Balkon gefangen – Feuerwehr rettet Entenküken In Biel hatte die Berufsfeuerwehr am Dienstag einen besonderen Einsatz: Sieben junge Entchen mussten mit einer Drehleiter zu ihrer Mutter gebracht werden.

Die Rettungsaktion der Küken im Video. Video: Arthur Sieber/Florine Schönmann

Nervöses Quaken am Dienstagmittag an der Freiburgstrasse in Biel: Eine Entenmutter versuchte, ihre Küken von einem Balkon im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses hinunter auf die Strasse zu locken – vergebens. Die Mutter landete schliesslich nach etlichen versuchen ohne Nachwuchs allein auf der Strasse.

Da kommt die Bieler Berufsfeuerwehr ins Spiel: Mit einer Drehleiter gelangten die Retter auf den Balkon und verpackten die sieben kleinen Enten in eine Kiste. Auf der Strasse angekommen konnten die Tiere dann der Mutter übergeben werden: Die Familie watschelte kurz darauf vereint von dannen.

( PD/flo )