Besseresser – Fast wie einst im Mahamaya Das Essen vom neuen Restaurant Taj an der Länggassstrasse in Bern weckt Erinnerungen an den legendären Inder Mahamaya – der Betreiber war dort Chefkoch. Die Besseresser

Vindaloo-Gericht mit Kartoffeln und Lamm. Bilder: Die Besseresser

Fast ein wenig wie die Rückkehr des Mahamaya fühlte es sich an, als Prasad Rajendra letzten Sommer am selben Ort an der Länggassstrasse in Bern das Restaurant Taj eröffnete und dieser Zeitung versprach, es werde wieder ein wenig wie damals. Die Besseresser nahmen sich sogleich vor, den Test zu machen, ob es auch wie damals schmeckt. Wie es aber so geht, verflog die Zeit, ohne dass wir den Weg in den lauschigen Garten gefunden hätten. Und darum wissen wir bis heute nicht, wie es im Innern des Restaurants nun aussieht. Aber wie es schmeckt, haben wir zu Hause herausgefunden, nachdem der Kurier das Essen geliefert hat.