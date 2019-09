Europa auf Selbstfindungs-Trip

«Eines ist klar, ich bin eine Frau. Sonst würde ich nicht Europa heissen, sondern Europo. Auch wenn ich mich die letzten paar hundert Jahre wie ein Mann benommen habe.»

Europa ist gebeutelt, verletzt und verloren durch ihre eigene Geschichte – ihr Therapeut hat ihr gar ein Burn-out diagnostiziert. Sie braucht Hilfe und geht auf eine Reise.

«Gottlos Abendland» heisst dieser filmische Roadtrip, in dem der Regisseur und Wahlberner Felix Tissi die Griechin Europa – leicht und eindringlich gespielt von Natalí Gutíerrez García – auf Identitätssuche schickt.

Wie ein Geist reist die psychisch Angeschlagene nun über diesen Kontinent auf den Spuren ihrer Vergangenheit und sucht nach einer Zukunft. In ihrer Ratlosigkeit wendet sie sich in einer Art Zwiegesprächen an Gott, der aber nie antwortet.

Kraftvolle Bilder

Tissi, der im Schaffhausischen aufgewachsen ist und seit 1979 in Bern lebt, war immer mehr Künstler als ernsthafter «Spielfilmemacher». Seine Werke waren nie für die Masse gedacht.

Tissi, der das Filmhandwerk an der Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst gelernt hat, sah sich stets als Autorenfilmer. Bereits mit seinem Erstling «Noah und der Cowboy» landete er 1985 in Locarno einen Überraschungscoup.

Zehn Filme hat er seither gedreht. Sechs davon waren Spielfilme. Zuletzt der vom Publikum begeistert aufgenommene «Welcome to Iceland» (2016).

Mit «Gottlos Abendland» ist er wieder zu jener Form zurückgekehrt, der er schon in Werken wie dem preisgekrönten «Viva la muerte» (2000) oder in «Desert – Who Is the Man» (2007) gefrönt hat: dem filmischen Essay.

Es ist ein grosses Thema, dessen er sich jetzt in «Gottlos Abendland» annimmt. Eines, dass nur im Vagen bleiben kann. Deshalb lebt vieles in diesen 70 Minuten von Andeutung. Schon die Orte, die Europa bereist, sind nicht klar bezeichnet.

Sie landet offenbar irgendwo in Finnland, reist weiter nach Kiew, nach Tschernobyl, London, wohl auch nach Spanien und Frankreich. Klar ist nur, dass sie zuletzt nach Athen – in ihre Wiege – zurückkehrt.

Diese Reise ist vor allem eines der Bilder, die oft etwas willkürlich aneinandergereiht scheinen. Dafür aber gehören gewisse Szenen gepaart mit passender Musik zu den eindringlichsten Momenten des Films.

Etwa, wenn zu «A Death Song» der Schweizer Artpop-Band Phall Fatale, eine lärmende Müllentsorgungsanlage gezeigt wird oder zu einem Stück der Experimental-Pop-Band Eiko sich minutenlang Rauchschwaden um einen Industriekamin schlängeln.

Das sind kraftvolle und auch beängstigende Aufnahmen. Sie zeigen ein graues, von Krieg verhärmtes und von der Industrie aufgeriebenes Europa – mit Pendlerströmen, Brachen, Plattenbauten, Hochhäusern, hetzenden, suchenden Menschen. Kurz: Sie sprechen für sich selbst.