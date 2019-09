Etwas mehr Disziplin, meine Herren

Fünf Spiele haben die SCL Tigers in der noch jungen Meisterschaft erst absolviert. Das entspricht gerade einmal einem Zehntel der Qualifikation. Und doch hat dieser Auftakt bereits erste Erkenntnisse geliefert: positive und weniger positive.

Strafen führen ins Verderben

Seine vierte Saison hat Berger nun mit den SCL Tigers in Angriff genommen, die dritte als Captain. Er hat in dieser Zeit die Entwicklung eines eher bescheidenen Teams zu einer Playoff-Mannschaft erlebt. Und ein Punkt war hierfür zentral: die Disziplin.

Sie ist generell das Markenzeichen einer von Heinz Ehlers gecoachten Mannschaft. Weil sich mit Disziplin und Systemtreue fehlendes Talent wettmachen lässt. Doch nun sorgt die Equipe in diesen Tagen gerade in jenem Bereich für erhöhten Blutdruck beim Trainer. 34 2-Minuten-Strafen haben die SCL Tigers bereits kassiert – so viele wie kein anderes Team.

«Das überrascht mich sehr, gerade, weil dieses Thema in der Garderobe immer wieder zur Sprache kommt», sagt Berger. Wobei die Auswirkungen frappant sind: Gegen Zug kassierten die Langnauer nur zwei kleine Strafen – und siegten.

Am nächsten Tag hatten sie Biel während 30 Minuten in Griff, dann musste immer öfter ein Langnauer in die Kühlbox – und die Partie kippte zugunsten der Seeländer. In Ambri schliesslich verteilte das Schiedsrichtergespann Marc Wiegand/Thomas Urban im letzten Drittel 36 Strafminuten gegen die Gäste.

Nun kann moniert werden, die Langnauer verfügten über das zweitbeste Unterzahlspiel der Liga (91,67 Prozent). «Aber eine Strafe bricht den Rhythmus des ganzen Teams», hält Berger diesem Argument entgegen.

Will heissen: Einige Spieler werden über Gebühr beansprucht, andere kommen kaum zum Zug. Für ihn ist deshalb klar, dass die Mannschaft in diesem Bereich ansetzen muss. Aber wie? «Indem wir miteinander noch mehr Klartext reden!»

Natürlich war in diesen fünf Spielen nicht alles schlecht. Gerade gegen Titelanwärter Zug überzeugten die Langnauer, phasenweise auch bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen in Biel. Berger aber streicht einen anderen Punkt hervor, als er das Positive nennen soll: «Wir haben auf unser Startspiel eine gute Reaktion gezeigt.»

Denn diese 1:3-Niederlage gegen Servette im ersten von drei Heimspielen zum Auftakt habe Druck erzeugt. «Weil von uns viel erwartet wurde und wir zu Hause stark sein wollen.» Die Langnauer antworteten mit zwei Siegen in der Ilfishalle.

Schnelle Integration

Neun Spieler verpflichteten die SCL Tigers im Sommer, was zu Umwälzungen in der Garderobe führte. Allerdings betont Berger, die Neuen hätten sich schnell integriert, es habe von Beginn weg eine positive Stimmung geherrscht.

Und trotz der vielen Wechsel habe sich am Mannschaftsgefüge wenig verändert. «Weil der Kern geblieben ist und wir einander unterstützen, und zwar nicht nur die, die ein A oder ein C auf der Brust tragen.»

Entsprechend wollen die Langnauer heute gegen die ZSC Lions als Team eine Antwort auf die letzten beiden Niederlagen geben. «Aufstehen und reagieren», nennt Berger diese Tugend, die Langnau in der letzten Saison so stark gemacht hat, «das gilt nach der Leistung in Ambri umso mehr.»