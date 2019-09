ETH Zürich erhält Rekordzahl an EU-Stipendien

Der Europäische Forschungsrat hat die Stipendiatinnen und Stipendiaten seiner «Starting Grants» bekannt gegeben. Mächtig abgeräumt hat diesmal die ETH Zürich mit 15 Starting Grants im Wert von 23 Millionen Euro.

Beworben hatten sich 39 Forschende, wie die ETH am Dienstag mitteilte. Die Erfolgsquote lag damit bei 38,5 Prozent und damit so hoch wie noch nie. Im vergangenen Jahr lag die Quote der erfolgreichen Anträge von ETH-Forschenden auf einen «ERC Starting Grant» bei 20 Prozent. Die Gesamterfolgsquote der beim ERC eingegangenen Anträge lag bei rund 13 Prozent.