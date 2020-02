Winterzauber der Hurtigruten Fernab der Besuchermengen der Hauptsaison erwarten Sie stille Winterluft, verwunschene Stimmung und eine Zuckerschicht Schnee.

Detailliertes Reiseprogramm 2020 Fernab der Besuchermengen der Hauptsaison erwarten Sie stille Winterluft, verwunschene Stimmung und eine Zuckerschicht Schnee. Gebannt halten Sie Ausschau nach den mystischen Lichtspielen am Himmel – gemeinsam mit Felix Blumer, der Ihnen das Nordlicht und weitere lokale Wetterphänomene erläutert. Zwei Nächte verbringen Sie auf der Inselgruppe der Lofoten, wo Sie direkt am Meer in charmant umgebauten Fischerhäuschen übernachten.

Datum

24. November bis 7. Dezember 2020 (Zusatzdatum)

Reiseprogramm

1. Tag: Zürich–Oslo Direktflug mit Swiss. Ankunft am späten Nachmittag. Willkommensabendessen. 2. Tag: Architekturperlen Besichtigung von Oslo zu Fuss mit einem Fachmann für Stadtentwicklung durch modernisierte Quartiere, vorbei an der modernen Oper im Stadtteil Bjørvika. Zeit zur freien Verfügung. 3. Tag: Fahrt mit der Bergenbahn 471 km in 7 Stunden durch fast sämtliche winterliche Landschaftsbilder Norwegens, 200 Tunnel, 300 Brücken und die Hardangervidda, die grösste Hochebene Europas. Auf dem letzten Streckenabschnitt bis Bergen Sicht auf die ins Meer abfallenden Fjorde. 4. Tag: Einschiffung Bergen mit seinem historischen, Unesco-klassierten Hanseviertel Bryggen und adretten Holzhäusern. Standseilbahn zum Aussichtspunkt Fløyen. Am Abend: Schiff ahoi! 5. Tag: Ålesund Gewaltige Felswände, stiebende Wasserfälle und wildromantische Inseln ziehen vorbei. Beim Landgang gemeinsamer Spaziergang durch die Jugendstilgassen. 6. Tag: Trondheim Vorbei an immer höher werdenden Buckelbergen zur ehemaligen Königsstadt mit hunderten schaukelnder Boote, farbig gestrichenen Speicherhäusern und dem Nidaros-Dom im Gotikstil. 7. Tag: 66ster Breitengrad Feierliche Überquerung des Polarkreises. Spektakuläre Landschaftspanoramen vom Schiff aus. Halt in Bodø, der Hauptstadt Nordlands, mit Fischerei- und Jachthafen. 8. Tag: Tromsø Fahrt Richtung Norden. Am Nachmittag Halt im «Paris des Nordens», Besuch der kühn aussehenden Eismeer-Kathedrale, optisch den omnipräsenten Trockenfischgestellen entlang der Küsten nachempfunden. 9. Tag: Nördlichster Punkt Europas Anlegen im Städtchen Honningsvåg auf der Insel Magerøya, per Bus zu einem weiteren Meilenstein dieser Reise – dem Nordkap, «nur» noch etwas über 2100 km vom Nordpol entfernt. Anstossen mit einem Schluck Linjeaquavit – Skål! 10. Tag: Kirkenes Ausflug in die Winterlandschaft, Besuch im Schneehotel, bei Huskys und Rentieren. Zum Mittagessen warten fangfrische Königskrabben. 11. Tag: Hammerfest Selbst ernannte nördlichste Stadt der Welt mit Meridiansäule, die an die erste genaue Vermessung der Erdkugel erinnert. Optional Besuch der «Royal and Ancient Polar Bear Society». 12. + 13. Tag: Exkurs Lofoten Zurück durch die Raftsund-Wasserstrasse, diesmal während der blauen Stunde – ein eindrückliches Highlight der Südwärts-Fahrt überhaupt. Die Lofoten: Wie riesige Kieselsteine liegt die Inselgruppe im Nordmeer, dank des Golfstroms mit mildem Klima. Holzhäuser und Stockfischgestelle – eine Szenerie, die an Wikingerzeiten erinnert. Spaziergänge zu abgelegenen Aussichtspunkten in einsamen Landschaften, Gespräche mit den Einwohnern über die Abgeschiedenheit ihres Lebens. Abschlussdinner. 14. Tag: Rückflug Transfer zum Flughafen Svolvær, Rückreise mit Umsteigen nach Zürich. Programmänderungen vorbehalten.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 18, max. 25 Personen

Preis pro Person

Fr. 7'550.– Doppelzimmer Fr. 1'250– Einzelzimmerzuschlag

Leistungen

Internationale Flüge mit Swiss, SAS Scandinavian Airlines sowie Widerøe

Transportmittel (Bus, Schiff, Zug in 1. Klasse)

Gute Mittelklassehotels sowie Aussenkabinen auf Schiffen auf Basis Doppelzimmer

Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag, Vollpension auf dem Schiff

Eintritte und Gebühren

Trinkgelder

Fachvorträge und Begleitung durch Felix Blumer an 7 Reisetagen

Lokale, Deutsch sprechende Guides sowie cotravel-Reiseleitung

Ausführliche Reisedokumentation

Audioguides

Nicht inbegriffen

Allfällige Impfungen

Getränke

Versicherungen

Persönliche Auslagen

Organisator und Bedingungen

Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG in Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Anmeldung, Detailprogramm und Informationen

cotravel DER Touristik Suisse AG Gerbergasse 26, 4001 Basel Tel. 061 308 33 00 cotravel@cotravel.ch, www.cotravel.ch