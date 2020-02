Leserreise Flusskreuzfahrt Magisches Myanmar Bereisen Sie den längsten und spannendsten Flussabschnitt zur besten Jahreszeit.

Atlas Reisen An Bord Ihres komfortablen Boutique-Schiffes Paukan 2012 fahren Sie bis tief ins Herz des goldenen Landes. Entdecken Sie die verborgenen Schätze, die sich wie Perlen am mächtigen Fluss-Strom aneinanderreihen. Begegnen Sie Fischern, Mönchen, Puppenspielern und Handwerkern. Tauchen Sie ein in das Leben an Myanmars Lebensader, dem Irrawaddy. Bereisen Sie den längsten und spannendsten Flussabschnitt zur besten Jahreszeit.

Reisedatum

25. November bis 13. Dezember 2019

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise nach Rangun Flug mit Thai Airways von Zürich nach Rangun via Bangkok (Abflug ca. 13.15 Uhr). 2. Tag: Willkommen im Land der goldenen Pagoden Morgens Landung in Rangun. Transfer ins Hotel. Gegen Abend Besichtigung der Shwedagon-Pagode. (A)3. Tag: Rangun Heute lernen Sie u.a. Yangons Innenstadt kennen, besuchen die sehenswerte SulePagode und spazieren über den quirligen Bogyoke-Markt. (F) 4. Tag: Leinen los auf dem Irrawaddy! Fahrt vorbei an malerischen Landschaften von Rangun nach Pyay. Einschiffung und Mittagessen an Bord der RV Paukan 2012. (FMA) 5. Tag: Kolonialflair im Dschungel Fahrt vorbei an bunten Pagoden und kleinen Fischerbooten nach Thayet. Kutschenfahrt und Besuch der kolonialen Post, wo Sie in die Zeit des British Empire zurückversetzt werden. (FMA)6. Tag: Festung am Irrawaddy In Minhla Besichtigung einer Festung und Besuch eines kunterbunten Marktes in Magwe. Sie sehen die Pagode Mya Tha Lun und besuchen ein Nonnenkloster. (FMA)7. Tag: Dichter und Holzschnitzereien Besuch der Kleinstadt Sale. Alte Kolonialvillen säumen den Weg zum Yoke-SonKyaung-Kloster. Kunstvolle Holzschnitzereien machen das Kloster zu einem der schönsten des Landes. (FMA)8. Tag: Tempel und Pagoden bis zum Horizont Besichtigung von Tempeln und Pagoden in Bagan. Abends traditionelle Puppentheater-Vorführung an Bord. (FMA)9. Tag: Bagan mit allen Sinnen Fakultative Ballonfahrt über dem zauberhaften Tempelfeld von Bagan. Mittags Weiterfahrt stromaufwärts. (FMA)10. Tag: Königsstadt Amarapura In Amarapura besuchen Sie eine Seiden- und Baumwollweberei und spazieren bei Sonnenuntergang über die 1,2 km lange U-BeinBrücke, die längste Teakholz-Brücke der Welt. (FMA)11. Tag: Hügel von Sagaing und Mandalay Mehr als 600 Stupas, Klöster und zahlreiche Meditationszentren gruppieren sich um den Hügel von Sagaing, den Sie heute besuchen. Besichtigungen in Mandalay. (FMA)12. Tag: Kyauk Myaung, im Dorf der Töpfer Halt im Dorf Kyauk Myaung, berühmt für seine Töpferkunst. (FMA)13. Tag: An der Wiege von Myanmar Zu Fuss erkunden Sie die alte Stadtmauer von Tagaung und den mystischen Geisterschrein. (FMA)14. Tag: Burmese Days Mit der Rikscha erkunden Sie das Kolonialstädtchen Katha. In einem Elefanten-Camp erfahren Sie Aufschlussreiches über die Holzgewinnung in den umliegenden Urwäldern. (FMA)15. Tag: In den Schluchten des Irrawaddy-Flusses Im kleinen Dorf Kyun Daw erleben Sie den beschwerlichen, aber auch fröhlichen Dorfalltag hautnah. (FMA)16. Tag: Flussgenuss an Bord Ein Tag zum Geniessen und Entspannen an Bord. Spannende Vorträge zu Land und Leuten. (FMA)17. Tag: Grössenwahn eines Königs Halt in Mingun, wo der leicht grössenwahnsinnige König Bodawpaya die grösste Pagode der Welt in Auftrag gab. Abends Tanz- und Theateraufführung der Kunsthochschule Mandalay. (FMA)18. Tag: Abschied von Südostasien Ausschiffung und Freizeit in Mandalay. Rückflug mit Thai Airways via Bangkok nach Zürich (Abflug ca. 19.15 Uhr). (F)19. Tag: Ankunft in Zürich Ankunft in Zürich um ca. 8.00 Uhr. F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen

Teilnehmerzahl

Mind. 25, max. 33 Personen

Preise pro Person in DZ/Doppelkabine*

Fr. 7990.– Hauptdeck, franz. Balkon Fr. 9150.– Oberdeck, Balkon Fr. 9950.– Premier-Doppelkabine, Oberdeck, Balkon Fr. 9450.– EZ/Einzelkabine Oberdeck, mit Fenster Fr. 60.– Visum Myanmar

Zuschläge Einzelbelegung im DZ/Doppelkabine*

Fr. 3200.– Hauptdeck, franz. Balkon Fr. 3490.– Oberdeck, Balkon

Leistungen

- Flug mit Thai Airways in EconomyKlasse inkl. Taxen - 2 Übern. im Komfort-Hotel in Rangun - 14 Übern. an Bord der RV Paukan 2012 - Alle Mahlzeiten laut Reiseverlauf - Vollpension an Bord des Schiffes inkl. lokaler, nichtalkoholischer Getränke sowie Bier und ein Glas Wein während der Mahlzeiten - Alle Ausflüge, Landgänge und Besichtigungen laut Reiseverlauf - Alle Eintrittsgelder und Gruppentransfers im Zielgebiet laut Reiseverlauf - Filme und Vorträge zu Land und Leuten an Bord - Länderinfopaket (Reiseführer, Landkarte, Sympathie-Magazin, Bordbuch) - Erfahrene örtlich Deutsch sprechende Reiseleitung ab Rangun/bis Mandalay - Begleitung durch Thomas Stukenbrok - Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich

Reisepapiere und Impfungen

Schweizer Bürger benötigen einen gültigen Reisepass, der mind. noch 6 Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig ist. Es sind keine Impfungen vorgeschrieben.

Organisation und Buchung

Atlas Reisen, Weinbergstrasse 149, Postfach, 8042 Zürich, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Anmeldung

Talon ausfüllen und einsenden an: Atlas Reisen, Postfach, Weinbergstrasse 149, 8042 Zürich Für weitere Informationen: Tel 044 259 80 08, gruppen@atlas-reisen.ch