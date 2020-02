Bahn-Nostalgie an der Ostseeküste Den Wind in den Haaren und eine Prise Seeluft in der Nase! Nach der Erkundung der Hafenstadt Hamburg und ihrem belebten Hafen, schlendern Sie entlang der Backsteinhäuser Lübecks auf den Spuren von Thomas Mann und nähern sich nach und nach den weissen Sandstränden der deutschen Ostseeküste.

Rügen, Insel Rügen, Kreideküste, Küste, Rügens Küste, Küstenstreifen, DeutschlandIsland Rügen, Chalk Coast, Germany cityscape of the old town of the Hanseatic city Stralsund, Germany Die Seebrücke in Ahlbeck auf der Insel Usedom. 1 / 9

Anmeldung

Globotrain

weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm

Den Wind in den Haaren und eine Prise Seeluft in der Nase! Nach der Erkundung der Hafenstadt Hamburg und ihrem belebten Hafen, schlendern Sie entlang der Backsteinhäuser Lübecks auf den Spuren von Thomas Mann und nähern sich nach und nach den weissen Sandstränden der deutschen Ostseeküste. Die drei Fahrten mit den nostalgischen Schmalspurbahnen sind ganz besondere Höhepunkte dieser Reise.

Reisedaten

8. bis 15. Mai 2020

19. bis 26. Juni 2020

Reiseprogramm

1. Tag: Fahrt nach Hamburg Kurz nach 9 Uhr beginnen Sie Ihre Bahnfahrt von Basel nach Hamburg an Bord eines modernen ICE-Zuges (inkl. Lunch im Speisewagen). Nach Ankunft gegen 16.00 Uhr sind es nur wenige Schritte zu Ihrem Hotel Europäischer Hof**** und Zeit für einen kleinen Spaziergang.

2. Tag: Hamburg Mit Bus und U-Bahn erkunden Sie heute Hamburg. Nicht nur Modelleisenbahn-Fans sind begeistert von den detailverliebten Repliken im Miniatur Wunderland! Anschliessend lernen Sie den riesigen Hafen Hamburgs bei einer Hafenrundfahrt kennen. Am Abend geniessen Sie lokale Küche in einem typischen Restaurant. Auch ein Bummel auf der berüchtigten Reeperbahn darf natürlich nicht fehlen. Rückkehr in Ihr Hotel wie am Vorabend.

3. Tag: Lübeck und Kaffeebrenner Sie verlassen Hamburg mit der Bahn für die Fahrt nach Lübeck, der „Königin der Hanse“. Die Heimatstadt von Thomas Mann erlangte Weltruhm durch dessen Gesellschaftsroman über die Buddenbrooks. Nach dem Rundgang fahren Sie weiter im Bus nach Klütz, wo eine Bahnfahrt mit dem schmucken „De Lütt Kaffeebrenner“ auf Sie wartet – eine Schmalspurbahn wie aus dem Bilderbuch. Weiterfahrt nach Wismar in Ihr Hotel Wyndham Garden****.

4. Tag: Wismar und die «Molli» Auf einem Bummel durch Wismar lernen Sie eine weitere Stadt aus der Blütezeit der Hanse kennen (Welterbe UNESCO) bevor Sie mit dem Bus einen Ausflug nach Bad Doberan unternehmen. Nach dem Besuch des Münsters fahren Sie mit der Dampfeisenbahn „Molli“ von Bad Doberan nach Kühlungsborn, eines der berühmten Ostseebäder der Jahrhundertwende. Zeit für einen Spaziergang und Rückfahrt in Ihr Hotel in Wismar.

5. Tag: Stralsund und Darss Sie verlassen Wismar mit dem Bus weiter in Richtung Osten nach Stralsund, wo Sie im Ozeaneum erfahren, welche Kreaturen in den Tiefen des Meeres zu Hause sind. Nachmittags geniessen Sie die endlose Lagunenlandschaft der Halbinsel Fischland-Darss-Zingst wo tausende Kraniche in der von Wind und Wellen geformten Küstenlandschaft leben. Ein Blick auf den Leuchtturm in Darsser Ort darf nicht fehlen vor der Weiterfahrt nach Stralsund in Ihr Hotel Scheelehof****.

6. Tag: Auf nach Rügen Heute unternehmen Sie mit dem Bus einen Ausflug auf die bekannte Ferieninsel Rügen wo Sie mit dem „Rasenden Roland“ von Putbus nach Göhren fahren, einem nostalgischen Dampfzug der mit gemütlichen 30 km/h zwischen den beiden Seebädern hin und her fährt. Am Nachmittag erwartet Sie eine vergnügliche Schifffahrt um die Insel Rügen mit freier Sicht auf die atemberaubenden Kreidefelsen entlang der Küste. Rückfahrt in Ihr Hotel in Stralsund.

7. Tag: Usedom Ein weiterer Höhepunkt ist die kleine Rundfahrt rund um die Insel Usedom. In Peenemünde besuchen Sie das interessante Museum der ehemaligen Testanlage. Im Jahre 1942 startete hier die erste Rakete, welche die Grenze zum Weltraum durchbrach. Nach diesem Abstecher in die Geschichte, geniessen Sie ein letztes Mal die frische Meeresbrise und in Heringsdorf und Ahlbeck haben Sie freie Zeit für einen Spaziergang oder Kaffee und Kuchen in einem der Cafés. Rückkehr in Ihr Hotel in Stralsund.

8. Tag: Rückreise Transfer zum Bahnhof von Stralsund und Beginn der Rückreise mit modernen ICE-Zügen nach Basel (inkl. Lunch im Speisewagen).

Preis pro Person

Fr. 3460.– Doppelzimmer

Fr. 490.– Einzelzimmerzuschlag

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 16, max. 26 Personen

Leistungen

Bahnfahrten mit ICE-Zügen in 2. Klasse inkl. Reservation

7 Übernachtungen in sehr guten 4-Sterne-Hotels

Halbpension mit Frühstück und feinen Abendessen

Eintritt Miniaturwunderwelt und Hafenrundfahrt in Hamburg

Alle Rundgänge und Besichtigungen

Fahrten mit Regelzügen und Kleinbahnen gemäss Programm

Schifffahrt zu den Kreidefelsen und Eintritt Ozeanium

Gepäckstransport von Hamburg bis Stralsund (Bus)

Kompetenter lokaler Reiseleiter während der Rundreise

Erfahrene Reisebegleitung ab/bis Basel gemäss Ausschreibung

Ausführliche Reiseunterlagen

Nicht inbegriffen

Persönliche Auslagen

Übrige Mahlzeiten und Getränke

Annullations- und SOS-Versicherung

Trinkgelder

Hinweis

Die Tour ist für Reisende mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Globotrain. Es gelten die AGB von Globetrotter Tours AG für Globotrain. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

Globotrain Neuengasse 30. 3001 Bern Tel. 031 313 00 03, info@globotrain.ch

Ihr Experte auf der Reise

Der im südlichen Schwarzwald geborene Matthias Greiner ist ein Weltenbummler par Excellence und seit fast 40 Jahren ist er in der Schweiz beheimatet. Seit ebenso vielen Jahren ist er unterwegs mit Gruppen durch alle Kontinente dieser Erde. Doch - trotz aller Exotik der fernen Länder - ist seine Beziehung und Begeisterung zur Ostsee bis heute ungebrochen geblieben. Schon in jungen Jahren bereiste er die Nordund Ostseeküsten.