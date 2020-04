Espace.card-Zmorge auf dem Niesen Frühstück auf dem Niesen - der aussichtsreiche Start in den Tag! Sichern Sie sich jetzt Ihre Bons!

Im Berghaus Niesen Kulm erwarten Sie herzhafte Buffets aus vorwiegend regionalen Produkten. Nehmen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich auf über 2150 m ü. M. kulinarisch verwöhnen. Bestellen Sie jetzt Ihre vergünstigten Bons und freuen Sie sich auf gemütliche Stunden auf einem der bekanntesten Gipfel des Berner Oberlands.

Chömed uf e Niese cho gniesse!

Angebot

20. April bis 13. November 2020 Frühaufsteher Bärgzmorge auf dem Niesen Brot, Käse, Aufschnitt, Müesli, Butter, Konfi, Gipfeli, Kaffee und vieles mehr. Täglich von Montag bis Freitag (ausser an Feiertagen) Bahnfahrten ab Mülenen: 8 Uhr, 8.30 Uhr und 9 Uhr

Preis für Abonnenten

Erwachsene Fr. 44.- statt Fr. 55.- Frühstücksbuffet inkl. Berg- und Talfahrt Kinder fahren mit der SBB-Juniorkarte gratis mit der Niesenbahn und bezahlen die Konsumation direkt vor Ort.

Reservation

Wir empfehlen Ihnen, das gewünschte Datum nach der Bestellung der Bons raschmöglichst unter der Nummer: 033 676 77 11 zu reservieren. Bitte nehmen Sie bei der Reservation Bezug auf Ihre Bestellung bei uns.

Bestellen bis am 30. Juni 2020

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do) Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Konditionen

Max. 6 vergünstigte Bons pro espace.card. Die Anzahl vergünstigter Bons ist limitiert. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.- Gebuchte Bons können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Eine Verlängerung der Bons ist nicht möglich.

