Baumfällung in Ersigen – «Es war zu gefährlich» An der Bern-Zürich-Strasse hat die Gemeinde zwei Bäume fällen lassen – aus Sicherheitsgründen, wie der zuständige Gemeinderat sagt. Der Besitzer der Linde und der Feldulme wird an deren Stelle einen neuen Baum setzen. Cornelia Leuenberger

Wo vor ein paar Tagen noch zwei stattliche Bäume standen, liegt nun ein Haufen Holz. Foto Beat Mathys

«Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot», klagte vor vielen Jahren die Sängerin Alexandra in einem emotionalen Schlager, der zuweilen noch heute im Radio erklingt. Warum ihr Baum weichen musste, singt Alexandra nicht. Warum die beiden markanten Bäume an der alten Bern-Zürich-Strasse in Ersigen gefällt wurden, ist dafür umso schneller erklärt: «Wir mussten handeln, es wurde einfach zu gefährlich», sagt der zuständige Gemeinderat Andreas Kunz, selber Fachmann für Hochstammbäume.