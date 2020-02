Holzschlag beim Neufeldtunnel – Es kommt ein Baum geflogen Rund 300 alte Bäume werden diese Woche entlang der Tiefenaustrasse gefällt und per Helikopter abtransportiert. Die Arbeiten im steilen Gelände sind nicht ungefährlich. Michael Bucher

An einem rund 50 Meter langen Seil transportiert ein Helikopter die Bäume übers Viererfeld. Beat Mathys Rund 300 sturzgefährdete und alte Bäume muss die Burgergemeinde Bern auf Druck des Bundesamtes für Strassen (Astra) beim Neufeldtunnel fällen. Beat Mathys Zum Einsatz kommt ein Spezialhelikopter mit zwei nebeneinanderliegenden Rotoren. Die Traglast beträgt bis zu 2,7 Tonnen. Beat Mathys Der Helikopter wird auf dem Viererfeld aufgetankt. Beat Mathys 1 / 4

Der Helikopter ist schon von weitem zu sehen. Er kreist über dem Portal des Neufeldtunnels. Am Steilhang oberhalb der Tiefenaustrasse warten Arbeiter in orangen Westen auf ihren Einsatz. Sobald der Lasthaken am Ende des rund 50 Meter langen Seils in der Baumkrone befestigt ist, wird unten abgesägt. Nun fliegt der Helikopter mit dem rund 25 Meter hohen Baum am Ende des Seils über das Viererfeld. Während des Überfluges sperren Mitarbeiter des kantonalen Strasseninspektorats kurzzeitig die Engestrasse oberhalb des Neufeldtunnels. Am westlichen Rand des Viererfeldes lädt der Helikopter den gefällten Baum ab, macht kehrt und holt die nächste Fracht.